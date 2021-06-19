Öğrenci alımına onay

Kütahya'nın Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı'na 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde öğrenci alımına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onay verdi.

Kütahya'nın Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı'na 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde öğrenci alımına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onay verdi.

Mekatronik programının Gediz'e hayırlı olması dileklerini belirten Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr.Mustafa Kavasoğlu, Mekatronik programının alanın ihtiyaç duyduğu tüm konularda yetenekli, bilgili ve mesleki becerilere sahip teknik personel eğitimi ile özellikle Gediz ilçesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Dr. Kavasoğlu, "Gediz Meslek Yüksekokulunun, bünyesinde bulunan elektrik-elektronik, elektro-hidrolik, elektro-pnömatik ve bilişim laboratuarları yanında nitelikli akademik personeli ile de uygulamalı mesleki eğitim için gerekli olan tüm olanaklara sahibiz" diye konuştu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise açıklamasında; "Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulumuz yeni müjdeli haberlerle her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yüksekokulumuz bünyesinde Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı'na 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde öğrenci alımına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onay verdi. Gediz Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdik, bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akçadurak; "Mekatronik programının Gediz'e kazandırılmasında büyük emekleri olan ve bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Gediz'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı