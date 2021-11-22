Öğr. Gör. Sonad Tanyel'in "87 Metre" İsimli Eseri 75. Devlet Resim Heykel Yarışması'nda Sergileniyor - Haberler
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Öğr. Gör. Sonad Tanyel'in "87 Metre" İsimli Eseri 75. Devlet Resim Heykel Yarışması'nda Sergileniyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Öğr. Gör. Sonad Tanyel'in

Grafik Tasarım P?rogramı hocalarımızdan Öğr. Gör. Sonad Tanyel'in "87 Metre" isimli eseri, 75. Devlet Resim Heykel Yarışması'nda resim dalında 2 aşamalı jüri elemelerini geçerek sergilenmeye hak kazanan 12 eser arasında yer almıştır.

Grafik Tasarım P?rogramı hocalarımızdan Öğr. Gör. Sonad Tanyel'in "87 Metre" isimli eseri, 75. Devlet Resim Heykel Yarışması'nda resim dalında 2 aşamalı jüri elemelerini geçerek sergilenmeye hak kazanan 12 eser arasında yer almıştır.

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