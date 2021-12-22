ÖĞR. GÖR. ÖZGÜR BİLLUR'UN YENİ YAZISI MAVİ GÖK DERGİSİ'NDE YAYINLANDI
Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Özgür Billur'un, Mavi Gök dergisi için hazırladığı "Takvimde Bu Ay Atatürk" köşesinde "Eli Hep Omzumuzda" başlıklı yazısı yayınlandı.
Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Özgür Billur'un, Mavi Gök dergisi için hazırladığı "Takvimde Bu Ay Atatürk" köşesinde "Eli Hep Omzumuzda" başlıklı yazısı yayınlandı.
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