ÖĞR. GÖR. ÖZGÜR BİLLUR'UN YENİ YAZISI MAVİ GÖK DERGİSİ'NDE YAYINLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖĞR. GÖR. ÖZGÜR BİLLUR'UN YENİ YAZISI MAVİ GÖK DERGİSİ'NDE YAYINLANDI

ÖĞR. GÖR. ÖZGÜR BİLLUR'UN YENİ YAZISI MAVİ GÖK DERGİSİ'NDE YAYINLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Özgür Billur'un, Mavi Gök dergisi için hazırladığı "Takvimde Bu Ay Atatürk" köşesinde "Eli Hep Omzumuzda" başlıklı yazısı yayınlandı.

Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Özgür Billur'un, Mavi Gök dergisi için hazırladığı "Takvimde Bu Ay Atatürk" köşesinde "Eli Hep Omzumuzda" başlıklı yazısı yayınlandı.

Yazıyı okumak için : tıklayınız

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title