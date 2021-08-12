Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı
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Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı

Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Öğr. Gör. Özgür Billur' un Kültür-Sanat dergisi "Mavi Gök"te, "Takvimde Bu Ay Atatürk" adlı köşesinde yazdığı "Milletin Sinesinde Bir Ferd-i Mücahid" başlıklı yazıda Atatürk'ün askerlikten istifasından Erzurum Kongresi'ne kadar yaşanan zorlu süreç inceleniyor.

Öğr. Gör. Özgür Billur' un Kültür-Sanat dergisi "Mavi Gök"te, "Takvimde Bu Ay Atatürk" adlı köşesinde yazdığı "Milletin Sinesinde Bir Ferd-i Mücahid" başlıklı yazıda Atatürk'ün askerlikten istifasından Erzurum Kongresi'ne kadar yaşanan zorlu süreç inceleniyor.

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Kaynak: Habermetre

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Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı - Haberler
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