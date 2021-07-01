Öğr. Gör. Özgür Billur' Un Kültür-Sanat Dergisi "Mavi Gök"Te Köşe Yazısı Yayınlandı.
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Öğr. Gör. Özgür Billur' Un Kültür-Sanat Dergisi "Mavi Gök"Te Köşe Yazısı Yayınlandı.

Öğr. Gör. Özgür Billur' Un Kültür-Sanat Dergisi 'Mavi Gök'Te Köşe Yazısı Yayınlandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Öğr. Gör. Özgür Billur' un yayın hayatına yeni giren Kültür-Sanat dergisi "Mavi Gök"te, "Takvimde Bu Ay Atatürk" adlı köşesinde yazdığı İstanbul'un işgalinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreci ele aldığı ilk yazısı "16 Marttan 23 Nisan'a: İşgalden Dirilişe" yayınlandı.

Öğr. Gör. Özgür Billur' un yayın hayatına yeni giren Kültür-Sanat dergisi "Mavi Gök"te, "Takvimde Bu Ay Atatürk" adlı köşesinde yazdığı İstanbul'un işgalinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreci ele aldığı ilk yazısı "16 Marttan 23 Nisan'a: İşgalden Dirilişe" yayınlandı.

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Kaynak: Habermetre

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Öğr. Gör. Özgür Billur' Un Kültür-Sanat Dergisi "Mavi Gök"Te Köşe Yazısı Yayınlandı. - Haberler
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