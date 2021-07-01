Öğr. Gör. Özgür Billur' Un Kültür-Sanat Dergisi "Mavi Gök"Te Köşe Yazısı Yayınlandı.
Öğr. Gör. Özgür Billur' un yayın hayatına yeni giren Kültür-Sanat dergisi "Mavi Gök"te, "Takvimde Bu Ay Atatürk" adlı köşesinde yazdığı İstanbul'un işgalinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreci ele aldığı ilk yazısı "16 Marttan 23 Nisan'a: İşgalden Dirilişe" yayınlandı.
Öğr. Gör. Özgür Billur' un yayın hayatına yeni giren Kültür-Sanat dergisi "Mavi Gök"te, "Takvimde Bu Ay Atatürk" adlı köşesinde yazdığı İstanbul'un işgalinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreci ele aldığı ilk yazısı "16 Marttan 23 Nisan'a: İşgalden Dirilişe" yayınlandı.
Yazı için tıklayınız
Kaynak: Habermetre