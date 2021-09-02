Öğr. Gör. Mehtap Şeker Kayar Dr. Unvanı Almıştır
Eylül - 2021 - DUYURULAR { 2 } Öğr.
Eylül - 2021 - DUYURULAR { 2 } Öğr. Gör. Mehmet Akif Buzpınar Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Mehtap Şeker Kayar Dr. Unvanı Almıştır Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 24 } Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Özsoy Hepokur "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftci "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mevlüde Zengin "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Bahadır Şengün Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Babacan "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Jebağı Canberk Aydın Dr. Unvanı AlmıştırDr. Şimşek Çelik "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Sezen Güleç "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Ali Çiçek Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mustafa Ergül "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Aydemir Asdemir "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. İlkay Demir)Dr. Yavuz Yılmaz "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Göktürk Erdoğan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Dr. Ayhan Üngördü "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Birol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Zekai Şenol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Bünyamin Demirgil "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yakup Ülker "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur Avcı "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ayla Uzun Çiçek "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Hatice Terzi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Hüseyin Özden "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi Sevil Ceyhan Doğan "Doçent" Unvanı Almıştır Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 17 } Dr. Öğr. Üyesi Serkan Atmaca "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftçi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi İrfan Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Seda Aybüke Sarı "Doçent" Unvanı Almıştır Dr. Oğuz Gündoğdu "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı AlmıştırDr. Pınar Yılmaz Eker "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Murat Sarıbaş Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Taner Daştan "Doçent" Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Adem Karakaş "Doçent" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Aydemir Alaca Emekli OlmuşturProf. Dr. Mübeccel Arslan Emekli OlmuşturArş. Gör. Selin ÖZDEMİR Dr. Unvanı AlmıştırDr. Selim Çam "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi İlker Şen "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Şeyda Figül Gökçe "Doçent" Unvanı Almıştır Merve Duydu Boydaş Dr. Unvanı Almıştır Haziran - 2021 - DUYURULAR { 14 } Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aktaş "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Gültekin Coşkun "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi İlknur Şentürk "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Murat Bostancıoğlu "Doçent" Unvanı AlmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. Ahmet Demirbaş)Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Fadime İşcen Karasu)Doç. Dr. Güney Nair "Doçent" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDr. Nurcan Bağlam "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Çağdaş Demren "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDr. Yağmur Arıkan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Asuman Çapar "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Mesut Polatgil "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Levent Ceylan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Fataha)Kübra Demir Dr. Unvanı AlmıştırAbdulkadir Şeker Dr. Unvanı AlmıştırHasan Durukan Dr. Unvanı Almıştır
Kaynak: Habermetre