Öğr. Gör. Görkem Çerikcioğlu Çelik Dr. Unvanı Almıştır
Aralık - 2021 - DUYURULAR { 7 } Arş.
FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Aralık - 2021 - DUYURULAR { 7 } Arş. Gör. Behçet Özgür Alaydın Unvanı AlmıştırProf. Dr. Ahmet Gökce Emekli OlmuşturÖğr. Gör. Görkem Çerikcioğlu Çelik Dr. Unvanı AlmıştırProf. Dr. Evren Alğın Yapar "Profesör" Kadrosuna AtandıÖğr. Gör. Ayşe Şap Dr. Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Sema Uslu "Doçent" Kadrosuna Atandı Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. Halef Okan DOĞAN) Kasım - 2021 - DUYURULAR { 42 } Dr. Emre Yalçın "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtandıDr. Abdulkadir Şeker "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Mevlüde Zengin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Göktürk Erdoğan "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Fatih Birtek "Doçent" Kadrosuna AtandıDr. Kübra Demir "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi Nart COŞKUN "Doçent" Unvanı AldıDr. Öğr. Üyesi Semiha Bulut "Doçent" Unvanı AldıDoç. Dr. Selma Sabancıoğulları "Profesör" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Sedat Bay "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Salih Görgün "Profesör" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Nilgün Çekin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Özlem Duran Aksoy "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Selma Gülyaz Özyurt "Profesör" Kadrosuna AtandıDr. Anıl Şahin "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Zekai Şenol "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Onur Avcı "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Seyran Kılınç "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Hatice Terzi "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Hacıbayram Zengin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Şeyda Figül Gökçe "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Sevil Ceylan Doğan "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Dilara Özbakır Işın "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Ayla Uzun Çiçek "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. İlker Temizer "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Adem Çiftci "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. İrfan Kaya "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Mustafa Ergül "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Ceylan Özsoy "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Serkan Atmaca "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Özcan Işık "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Bünyamin Demirgil "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Yunus Emre Birol "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Osman Kubilay Gül "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Selman Ablak "Doçent" Kadrosuna AtandıDr. Öğr. Üyesi Abdullah Ergün "Doçent" Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Yakup ÜLKER "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Öznur Arslan "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Adem Babacan "Doçent" Kadrosuna AtandıDr. Öğr. Üyesi Merve Tuncay "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ali Türkdoğan "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Özhan Karataş Dr. Unvanı Almıştır Ekim - 2021 - DUYURULAR { 11 } Öğr. Gör. Gülden Polat Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Fatih Tüysüz Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı "Doçent" Unvanı AlmıştırProf. Dr. Züleyha Aslan Emekli OlmuşturArş. Gör. Mehmet Akif Hafızoğlu Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Büşra Gültekin Subaşı Dr. Unvanı AlmıştırProf. Dr. Zehra Seyfikli Emekli OlmuşturProf. Dr. Aynur Engin Emekli OlmuşturDr. Öğr. Üyesi Sema Mısır "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı AldıYüksekokul Müdür Ataması (Prof. Dr. Halil Kıvanç ARIÇ) Eylül - 2021 - DUYURULAR { 10 } Konservatuvar Müdürü Ataması (Doç. Dr. Göktürk ERDOĞAN)Dr. Mehmet Ataş "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Kenan Koçkaya Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Berna Saraçoğlu Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Lütfi Binkanat Emekli OlmuşturDr. Öğr. Üyesi Alper Koçyiğit "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Turhan Turan "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Abdulkadir Yüksel Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Hasan Atmaca Dr. Unvanı AlmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Fatma HASTAOĞLU)Öğr. Gör. Mehmet Akif Buzpınar Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Mehtap Şeker Kayar Dr. Unvanı Almıştır
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