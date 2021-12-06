Öğr. Gör. Elif Yavuz Dokgöz'ün kitap bölümü yayınlandı.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlimiz Elif Yavuz Dokgöz'ün 'Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon' başlıklı bölüm yazarı olarak katkı sağladığı "Sağlık Bilimleri İçin Temel Biyokimya" kitabı Ankara Nobel Tıp Kitabevleri tarafından Kasım 2020'de yayımlandı. Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nur Ay'ın yaptığı kitabın Sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerin Temel Biyokimya alanında faydalanması için kaynak kitap olarak sunulmuştur. Kitapta emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ederiz.

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