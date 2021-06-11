Öğr. Gör. Çağla Pınarlı ve Arş. Gör. Rabia Melda Erdoğan Çalışmalarını "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde" Sundular.
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Öğr. Gör. Çağla Pınarlı ve Arş. Gör. Rabia Melda Erdoğan Çalışmalarını "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde" Sundular.

Öğr. Gör. Çağla Pınarlı ve Arş. Gör. Rabia Melda Erdoğan Çalışmalarını '4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde' Sundular.
Habermetre - Haberler | Toplum

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ve Araştırma Görevlisi Rabia Melda Erdoğan, "Sporcularda Müsabaka Sırası ve Sonrası Beslenme" isimli çalışmalarını, 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde sunmuşlardır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ve Araştırma Görevlisi Rabia Melda Erdoğan, "Sporcularda Müsabaka Sırası ve Sonrası Beslenme" isimli çalışmalarını, 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde sunmuşlardır.

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Kaynak: Habermetre

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Öğr. Gör. Çağla Pınarlı ve Arş. Gör. Rabia Melda Erdoğan Çalışmalarını "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde" Sundular. - Haberler
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