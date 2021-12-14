Öğr. Gör. Çağla PINARLI, Arş. Gör. Rabia Melda KARAAGAÇ ve Arş. Gör. Büşra PAŞ'ın Yazarları Arasında Bulunduğu "Toplumsal Yaşam ve Sağlık... - Haberler
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Öğr. Gör. Çağla PINARLI, Arş. Gör. Rabia Melda KARAAGAÇ ve Arş. Gör. Büşra PAŞ'ın Yazarları Arasında Bulunduğu "Toplumsal Yaşam ve Sağlık...

Öğr. Gör. Çağla PINARLI, Arş. Gör. Rabia Melda KARAAGAÇ ve Arş. Gör. Büşra PAŞ'ın Yazarları Arasında Bulunduğu
Habermetre - Haberler | Toplum

'Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Çağla PINARLI, Arş. Gör. Rabia Melda KARAAĞAÇ ve Çocuk Gelişimi Bölümü Arş. Gör.

'Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Çağla PINARLI, Arş. Gör. Rabia Melda KARAAĞAÇ ve Çocuk Gelişimi Bölümü Arş. Gör. Büşra PAŞ'ın da yazarları arasında bulunduğu "Toplumsal Yaşam ve Sağlık Uygulamaları" isimli bilimsel kitapta "Anne Sağlığına Toplumsal Yaklaşım" isimli kitap bölümleri yayımlanmıştır.

Kitap için tıklayınız.

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