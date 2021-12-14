Öğr. Gör. Antonina Nemtinova'nın makalesi yayımlandı. - Haberler
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Öğr. Gör. Antonina Nemtinova'nın makalesi yayımlandı.

Öğr. Gör. Antonina Nemtinova'nın makalesi yayımlandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Yabancı Diller Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Antonina Nemtinova'nın "Effects of Turkish EFL Learners' Identities on TheirPerceptions of Culture-Themed Lessons" başlıklı makalesi 28. Kore TESOL Uluslararası Konferans Bildirisinde yazılı olarak yayınlanmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Antonina Nemtinova'nın "Effects of Turkish EFL Learners' Identities on Their

Perceptions of Culture-Themed Lessons" başlıklı makalesi 28. Kore TESOL Uluslararası Konferans Bildirisinde yazılı olarak yayınlanmıştır.

Makaleye ulaşmak için aşağıdaki tıklayınız.

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