ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ "IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ" İSİMLİ KONGREDE SÖZEL BİLDİRİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ "IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ" İSİMLİ KONGREDE SÖZEL BİLDİRİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" isimli kongrede sunmuştur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title