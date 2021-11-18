ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ "IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ" İSİMLİ KONGREDE SÖZEL BİLDİRİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" isimli kongrede sunmuştur.

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