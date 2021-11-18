ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ "IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ" İSİMLİ KONGREDE SÖZEL BİLDİRİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV.
İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" isimli kongrede sunmuştur.
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