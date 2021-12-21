ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ INTERNATIONAL GAZİ HEALTH SCIENCES CONGRESS'TE BİLİMSEL YAYININI SUNDU - Haberler
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ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ INTERNATIONAL GAZİ HEALTH SCIENCES CONGRESS'TE BİLİMSEL YAYININI SUNDU

ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ INTERNATIONAL GAZİ HEALTH SCIENCES CONGRESS'TE BİLİMSEL YAYININI SUNDU
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Pehlivan ile birlikte hazırladığı "Kanser hastalarının tedavisinde yükselen yıldız: Teletıp ve Telerehabilitasyon" isimli bilimsel araştırmasını sözel sunum olarak "INTERNATİONAL GAZİ HEALTH SCİENCES CONGRESS" isimli uluslararası kongrede sunmuştur.

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