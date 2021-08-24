OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
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OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi

OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören alanları yeniden yeşertmek için Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 fidanlıkta 2021 yılı için 1000 farklı türde 273 milyon fidan üretimi geçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören alanları yeniden yeşertmek için Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 fidanlıkta 2021 yılı için 1000 farklı türde 273 milyon fidan üretimi geçekleştirdi.

Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek, özel ağaçlandırma teknikleri ile orman alanlarını yeniden yeşertmek için OGM'ye ait orman fidanlıklarında çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi. Fidanlıklarda ısı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek büyütülen fidanlar, yurdun dört bir yanında hem orman yangınları ile zarar gören alanlara hem de ormanlaştırılan alanlara dikiliyor.

1000 FARKLI TÜRDE FİDAN YETİŞTİRİLİYOR

Ağaçlandırma çalışmalarının olmazsa olmazı olan fidanlar çam, sedir, ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı; badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu, iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türlerde yetiştiriliyor. Lavanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik özellik taşıyan bitkilerin yanında, gül, ateş dikeni, defne, zakkum, taflan, şimşir gibi süs bitkisi olaraktan kullanılan çalılar ile tuz çalısı, bozkırotugibi erozyon önleyici ve yem bitkileri türlerinden toplam 1000'in üzerinde farklı türde fidan üretimi yapılıyor.

3 YILDA 290 MİLYON FİDAN BEDELSİZ DAĞITILDI

Dünya standartlarına uygun teknolojileri kullanarak üretim yapan OGM, fidanlıklarda üretilen ürünlerin büyük bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanırken, özel sektör fidancılığının ara ve atlık ürün ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların peyzaj çalışmaları için de üretim yapan Orman Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararına istinaden belediyeler, askeri birlikler, okullar ve diğer kamu kuruluşlarına 2008 yılından bu yana bedelsiz fidan dağıtımları yapıyor. 2020 yılı dahil 287,5 milyon adet bedelsiz fidan dağıtan OGM, 2021 yılı ilkbahar döneminde23.2 milyon adet fidanı bedelsiz verdi.


OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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