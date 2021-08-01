OGM: "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır"

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı