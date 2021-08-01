OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır

OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

FOTOĞRFALI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Eski YÖK Başkanı Saraç: YÖK'ü halılarının altı tertemiz bırakıyoruz
Eski YÖK Başkanı Saraç: YÖK'ü halılarının altı tertemiz bırakıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 08:14:24. #1.14#

title