OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) başvuru sonuçları sorgulama ekranı burada!

03.10.2019 13:07

Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) tarafından yaklaşık 5 bin kişilik personel alım ilanına başvurular tamamladı. 12 – 23 Eylül arası başvurular alındı ve sonuçların açıklanması beklenmeye başladı. OGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 OGM başvuru sonuçları sorgula!

2019 OGM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN BURAYA (http://isealim.ogm.gov.tr)TIKLAYINIZ!

OGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü'nün sonuçların açıklanma tarihi hakkında yaptığı açıklama:

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

OGM YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

-Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

-Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

-İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.