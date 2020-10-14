OGM personel alımı başvuruları başladı! OGM personel alımı 2020 başvuru şartları neler?

OGM personel alımı başvuru ekranı! Orman Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel temini gerçekleştirecek. KPSS puanı ile alınacak 102 personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orman Genel Müğrüdlüğü personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

OGM ön lisans düzeyinde 102 büro personeli ve tekniker alımı gerçekleştirecek. OGM personel temini başvuru şartları da araştırılanlar arasında bulunuyor. 34 farklı şehirde sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak 102 personel alımı başvuru şartında KPSS puanı aranıyor. İşte, ayrıntılar...

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden de ilan edilen personel alımı duyurusuna göre, adaylar 14.10.2020-21.10.2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI...

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER

Adana,

Ağrı,

Ankara,

Antalya,

Artvin,

Balıkesir,

Bayburt,

Bilecik,

Bolu,

Bursa,

Çanakkale,

Çankırı,

Denizli,

Düzce,

Erzincan,

Erzurun,

Eskişehir,

Giresun,

Isparta,

İzmir,

Kahramanmaraş,

Karaman,

Kastamonu,

Manisa,

Mersin,

Muğla,

Nevşehir,

Sakarya,

Samsun,

Sinop,

Sivas,

Tokat,

Yozgat,

Zonguldak.