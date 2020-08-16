OGM Ormanspor yeni sezonda iddialı OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Şahin Aybal, basketbolda yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, ülke sporuna ve basketbola önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Şahin Aybal, basketbolda yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, ülke sporuna ve basketbola önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Başkent kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında Aybal, 2019 Şubat ayı sonunda olağanüstü seçimle göreve geldiklerini anımsatarak, "Aldığımız süreç içerisinde kulüp olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık ancak camia olarak kenetlenip hep beraber atlattık çok şükür. Ülkemizin sporuna, basketboluna önemli katkılar vereceğimizi düşünüyoruz. Hem kadınlarda hem de erkeklerde önemli başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aybal, OGM Ormanspor'un 1971 yılında bir grup kurum çalışanı ve emekli personelce kurulan köklü bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar farklı başarılara imza atmış 49 yıllık bir kulübüz. OGM Ormanspor hem erkekler hem de kadınlar Basketbol Süper Lig'inde iki takım ile temsil ediliyor. Bu kulübümüz açısından büyük bir gurur kaynağı. 2018-2019 sezonunda OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı play-off oynayarak Süper Lig'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin sporuna önemli katkılar vereceğimizi düşünüyoruz"

Aybal, OGM Ormanspor Kulübü'nde herkesin birbirine kenetlenebildiği bir aile ortamının olduğunu kaydetti.

O açıdan kendilerini diğer kulüplerden farklı gördüklerini vurgulayan Aybal, şunları aktardı:

"Takımımıza sonradan dahil olan oyuncularımız da bu farklılığı hissediyor ve sezon sonundan bizimle devam etmek istiyor. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın ardından basketbolda dördüncü kulüp olmak, her iki dalda bize ayrıca gurur veriyor. Ülkemizin sporuna, basketboluna önemli katkılar vereceğimizi düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki 2020-2021 sezonunda da bu anlayışla devam edeceğiz."

Kaynak: AA