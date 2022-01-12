OGM Ormanspor, Valencia'yı konuk edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında son şampiyon İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 8 maçın 6'sını kazanan başkent temsilcisi, İspanya'daki rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

Valencia ise Avrupa macerasına FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başladı. Eleme turunda Fransız ekibi Bourges'e elenen Valencia, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise oynadığı 8 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Bu eşleşmenin rövanşı 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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