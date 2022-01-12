OGM Ormanspor, Valencia'yı konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OGM Ormanspor, Valencia'yı konuk edecek

OGM Ormanspor, Valencia'yı konuk edecek
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında son şampiyon İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında son şampiyon İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 8 maçın 6'sını kazanan başkent temsilcisi, İspanya'daki rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

Valencia ise Avrupa macerasına FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başladı. Eleme turunda Fransız ekibi Bourges'e elenen Valencia, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise oynadığı 8 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Bu eşleşmenin rövanşı 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

Son dakikalara girildi! Fenerbahçe kabusu yaşıyor

Son dakikalara girildi! Fenerbahçe kabusu yaşıyor

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title