OGM Ormanspor'un rakiplerinden A3 Basket Umea, gruptan çekildi
14.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:02
İsveç'in A3 Basket Umea takımı, OGM Ormanspor'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildiğini duyurdu.
İsveç'in A3 Basket Umea takımı, OGM Ormanspor'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildiğini duyurdu.
OGM Ormanspor kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B grubu'nda yer alan İsveç ekibi A3 Basket Umea, takımda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle gruptan çekilme kararı aldı. Grubumuzdaki maçlar 3 takım arasında oynanacaktır. İsveç ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er