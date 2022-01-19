OGM Ormanspor, tur için İspanya deplasmanında
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk olacak.
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk olacak.
Valensiya kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ankara'daki ilk maçı 68-66 kazanan ve son şampiyon unvanlı rakibine bu kulvarda 722 gün sonra ilk yenilgisini yaşatan OGM Ormanspor, İspanya'da 2 sayılık avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri