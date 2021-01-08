OGM Ormanspor, Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı
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OGM Ormanspor, Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı

08.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:02
OGM Ormanspor, Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 27 yaşındaki Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 27 yaşındaki Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tunahan Dikmen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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