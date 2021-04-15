OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanması gereken OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanması gereken OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi.

Ligde 17 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanması planlanan OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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