OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanması gereken OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanması gereken OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi.
Ligde 17 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanması planlanan OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz