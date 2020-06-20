OGM Ormanspor, Kadir Bayram ile sözleşme yeniledi OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki oyuncu Kadir Bayram ile yeni sözleşme imzaladı.

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki oyuncu Kadir Bayram ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kadir Bayram ile yeni sezonda da beraberiz. OGM Ormanspor ailesine tekrar hoş geldin Kadir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA