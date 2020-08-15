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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı
15.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:45

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

OGM Ormanspor Başantrenörü Alper Durur, takım olarak her sezon bir önceki sezonun üstüne çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve diğer bazı olaylardan dolayı geçen yıla oranla bütçelerinde düşüşler olduğunu anlatan Durur, "Sonuç olarak daha uygun rakamlarla iyi bir kimya oluşturabilirsek aynı başarıları tekrar edebiliriz diye düşünüyorum. Geçen sezona oranla bu sezon biraz daha hızlı oynamaya çalışacağız. Oyuncu karakterimizi de bu şekilde şekillendirdik. Takım olarak biraz daha baskılı oynamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda daha başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Durur, şunları kaydetti:

"Avrupa kupası kulüpler için çok büyük prestij. Geçen sezon aldığımız başarıların üzerine koyacağımız ve daha iyi bitireceğimiz bir Eurocup sezonu olmasını diliyorum. Türkiye liginde de denk takımlar oluştu ve bizim açımızdan zor mücadeleler olacak. Adım adım gitmek istiyoruz bunun içinde ilk etapta hedefimiz, Avrupa kupasını garantileyip daha sonra ligde üst sıralara çıkmak. Amacımız evimizde herkesi yenebilecek bir takım oluşturmak. Herkese sağlıklı ve güzel bir sezon diliyorum."

Kaptan Nilay Kartaltepe ise tüm takımlara başarı dileyerek, "İnşallah sakatsız, pandemisiz başarılı bir sezon olur. Damla, Angelica ve benim dışımda tüm kadronun değiştiği yeni bir takımız. Aynı takımda yer almış ve birbirini tanıyan genç arkadaşlarla kimyamızın tutacağını düşüyorum. Yabancı oyuncularımızın da takımımıza dahil olmasıyla geçen sezon yarım kalan hedeflerimizi bu sezon tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa kupasında mücadele edecekleri için de mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Üst üste 3 sene boyunca Eurocup'ta mücadele etmek hem biz oyuncular hem de kulübümüz açısından önemli ve değerli. Her sene Eurocup'ta daha iyi bir seviyeye yükseliyoruz. Bu seneki hedefimiz yine geçen sene elde ettiğimiz başarı gibi, OGM Ormanspor'u daha da yukarılara taşımak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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