OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa macerası başlıyor
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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa macerası başlıyor

20.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:00
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa macerası başlıyor

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Ramla ile karşılaşacak.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Ramla ile karşılaşacak.

B Grubu maçlarına Ankara'da ev sahipliği yapan OGM Ormanspor'un Ramla'yla Sait Zarifoğlu Spor Salonu oynayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Grubun ilk maçında Ramla dün, Macaristan'dan Aluinvent DVTK'yi 80-61 mağlup etti. İlk iki sırayı alacak ekiplerin üst tura çıkacağı grupta OGM Ormanspor son maçını ise 22 Ocak Cuma günü Aluinvent DVTK ile oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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