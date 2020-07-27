OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları tamamlandı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 2020-2021 sezonu transfer çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 2020-2021 sezonu transfer çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başantrenör Alper Durur, kaptan Nilay Kartaltepe, Angelica Danielle Robbinson ve Damla Gezgin ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Hilal Halaç ile Aleyna Aksu'yu A takıma terfi ettirip sözleşme imzalayan başkent ekibi, dış transferde ise Riquna Uneik Williams, Sinem Ataş, Alperi Onar, Meltem Avcı, Brittney Chrisanti Sykes, Nazlı Bircan Gökdemir ve Ashley Walker'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA