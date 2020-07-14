OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaptan Nilay Kartaltepe ve Damla Gezgin ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Daha önce takımda forma giyen Alperi Onar ile sözleşme imzalayan başkent ekibi, Sinem Ataş, Nazlı Bircan Gökdemir ve Meltem Avcı'yı da kadrosuna kattı.

Kaynak: AA