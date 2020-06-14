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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları
14.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.

Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.

Kaynak: AA

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