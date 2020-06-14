OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.

Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.

Kaynak: AA