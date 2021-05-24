OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Alper Durur ile sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor, yeni sezonda başantrenör Alper Durur ile yola devam etme kararı aldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor, yeni sezonda başantrenör Alper Durur ile yola devam etme kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kadın basketbol takımımız, 2021-2022 sezonu öncesi başantrenörlük görevi için Alper Durur hocamız ile yola devam kararı aldı. Alper hocamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar