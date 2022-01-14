OGM Ormanspor, İspanyol rakibine 722 gün sonra yenilgi yaşattı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında son şampiyon Valencia'yı yenen OGM Ormanspor, 722 gün sonra İspanyol ekibine bu kulvarda ilk mağlubiyeti yaşatan takım olmayı başardı.

Ankara'da oynanan ilk maçı 68-66 kazanan yeşil-beyazlı takım, rövanş öncesi az da olsa bir avantaj yakaladı. Bu galibiyeti önemli yapan detay ise Valencia'nın 2 yıla yakın bir süre sonra FIBA Avrupa Kupası'nda maç kaybetmesi oldu.

İspanyol ekibi bu kulvarda sahaya çıktığı son 18 maçı da galip bitirmişti. Son yenilgisini pandemi öncesi 22 Ocak 2020'de Rusya'da Enisey karşısında alan Valencia, namağlup unvanını başkentte OGM Ormanspor karşısında yitirdi.

Durur: "Valencia'ya 2 yıl sonra bir ilki tattırdık"

OGM Ormanspor Başantrenörü Alper Durur, İspanyol ekibine 2 yıl sonra yaşattıkları yenilgiden dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Durur, Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Verilen desteğin karşılığını sahada alıyruz. Geçen senenin namağlup şampiyonu, bu sene Avrupa Kupası'nda hiç yenilgi almamış Valencia'ya 2 yıl sonra bir ilki tattırdık. OGM Ormanspor, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli takımlarından biri olduğunu gösterdi. Bu tura da ilk 16 takım arasından birinci sırada girdiler. Onları evimizde yenmek büyük bir mutluluk verdi bize. Özellikle 3 oyuncumun Kovid-19, bir oyuncumun da sakat olmasıyla sadece 6 kişi maça hazırlanabildik. Takım oyunu nasıl oynanır gösterdik." ifadelerini kullandı.

"İkinci maç daha zor olacak"

Valencia'nın kendi sahasında uzun süredir yenilmediğini aktaran Durur, rövanşta 2 sayılık avantajı koruyup,tur atlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

İspanyol takımının sahasında çok başarılı bir ekip olduğunun altını çizen Durur, "Çok zor bir deplasman. Seyircisi baskısı çok üst düzeyde oluyor. Bunu avantaja çevirip, çok farklı oynuyorlar. Biz avantajımızı koruyup, tur atlamaya gideceğiz." diye konuştu.

Koranavirüsü yenen iki oyuncunun takıma katıldığını da aktaran Durur, 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da yapılacak maça tam kadro gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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