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OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda karşılaşacak

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun son haftasında yarın Bellona Kayseri Basketbol'u ağırlayacak.

03.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:30
OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda karşılaşacak

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Kupası C Grubu'nun son haftasında yarın 'u ağırlayacak.

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

OGM Ormanspor, 5 maçta aldığı 4 galibiyetle C Grubu'nun zirvesinde, Bellona Kayseri Basketbol ise 3 galibiyetle 3. sırasında yer alıyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarında ilk 2 sırayı alan 20 takımın yanı sıra en iyi 4 üçüncü de tur atlayacak.

Kaynak: AA
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