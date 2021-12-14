OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak - Haberler Spor
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OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.

OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.

Sepsi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

İkinci maç 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.

Başkent temsilcisi, F Grubu'nda ikinci olarak son 32 turuna yükselmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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