OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.
OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.
Sepsi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İkinci maç 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.
Başkent temsilcisi, F Grubu'nda ikinci olarak son 32 turuna yükselmişti.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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