OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i yarın ağırlayacak.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i yarın ağırlayacak.
İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın 16.00'da başlayacak.