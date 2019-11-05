OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i yarın ağırlayacak.

05.11.2019 11:30
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i yarın ağırlayacak.

İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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