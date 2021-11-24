OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak - Haberler Spor
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OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak

OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında yarın Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak.

OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında yarın Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak.

Nemzeti Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan başkent temsilcisi 7 puanla ilk sırada yer alırken, Macaristan takımı ise 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

OGM Ormanspor, sezonun ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 mağlup etmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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