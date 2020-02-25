OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşılaşacak.
25.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:54
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşılaşacak.
Fransa'nın Landes kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ankara'da yapılan ilk maçı Fransa temsilcisi 82-79 kazanmıştı.
Kaynak: AA
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