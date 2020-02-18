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OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda avantaj peşinde

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Basket Landes'i konuk edecek.

18.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:56
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda avantaj peşinde

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Kupası 8'li tur ilk maçında yarın temsilcisi Basket Landes'i konuk edecek.

'daki Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 26 Şubat Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

OGM Ormanspor, organizasyonda son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u elemişti.

Kaynak: AA
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