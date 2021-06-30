OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda kadro şekilleniyor
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OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda kadro şekilleniyor

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda kadro şekilleniyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Bruce Massey ile anlaştı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Bruce Massey ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol A takımımızda kadromuz şekillenmeye başladı. Tecrübeli guard Bruce Massey ile 1 yıllık anlaşma sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Başantrenörlüğe Volkan Başaran'ı getiren başkent temsilcisi, Kerem Aydan Özel, Berkay Genç, Barış Erlim ve Alican Güney'le de sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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