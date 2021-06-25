OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda transferler devam ediyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak tecrübeli oyuncu Alican Güney'le bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başkent temsilcisi, Volkan Başaran'ın başantrenörlüğe getirdiğini duyurup Kerem Aydan Özel, Berkay Genç, Barış Erlim'le de sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki