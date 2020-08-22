OGM Ormanspor'dan Galatasaray Doğa Sigorta'ya "geçmiş olsun" mesajı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilen Galatasaray Doğa Sigorta idari ekip personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA