OGM Ormanspor'dan Galatasaray Doğa Sigorta'ya "geçmiş olsun" mesajı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
22.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:40
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilen Galatasaray Doğa Sigorta idari ekip personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA