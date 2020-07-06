OGM Ormanspor'da transfer çalışmaları OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, kaptan Cevher Özer ile sözleşme yenilerken, genç oyuncu Yiğit Baran Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, kaptan Cevher Özer ile sözleşme yenilerken, genç oyuncu Yiğit Baran Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kadroda yer alan 37 yaşındaki Cevher Özer ile yeni sözleşme imzalandı.

OGM Ormanspor, 1999 doğumlu genç yetenek Yiğit Baran Sarıkaya'yı da transfer etti.

Kaynak: AA