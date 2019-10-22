OGM Ormanspor, CCC Polkowice'yi ağırlayacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.

22.10.2019 10:16
OGM Ormanspor, CCC Polkowice'yi ağırlayacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki mücadele, Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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