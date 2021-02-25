OGM Ormanspor, ABD'li pivot Adreian Payne'yi transfer etti
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OGM Ormanspor, ABD'li pivot Adreian Payne'yi transfer etti

25.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:18
OGM Ormanspor, ABD'li pivot Adreian Payne'yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Adreian Payne'yi kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Adreian Payne'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında ve 2,08 metre boyundaki pivotun transferiyle ilgili, "Hoşgeldin Adreian Payne. NBA ve Avrupa Ligi'nde başarılı performansa sahip Adreian Payne, OGM Ormanspor'da." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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