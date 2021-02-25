OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Stanton Kidd ile yollarını ayırdı
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OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Stanton Kidd ile yollarını ayırdı

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:04
OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Stanton Kidd ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 28 yaşındaki ABD'li forvet Stanton Kidd ile yollarını ayırdı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 28 yaşındaki ABD'li forvet Stanton Kidd ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Stanton Kidd ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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