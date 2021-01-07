OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Hardy'le yollarını ayırdı
07.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:36
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Dwight Hardy'le yollarını ayırdı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Dwight Hardy'le yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı OGM Ormanspor'a transfer olan 34 yaşındaki skorer oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.
Hardy, bu sezon ligde 12 maçta forma giyip 9,1 sayı ortalaması yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki