OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Brittney Sykes'la yollarını ayırdı
08.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyun kurucusu Brittney Sykes'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyun kurucusu Brittney Sykes'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Sezon başında OGM Ormanspor'a transfer olan Sykes, ligde çıktığı 18 maçta 15.1 sayı ortalamasıyla mücadele etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur