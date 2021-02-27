OGM Ormanspor: 83-76
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OGM Ormanspor: 83-76

27.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:27
OGM Ormanspor: 83-76

SALON: Enka Spor SalonuHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Polat Parlak (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xxx) 19, Ege (xx) 6, Vasiliauskas (xx) 2, Wimbush (xxx) 15, Hummer (xxx) 12, Yiğitcan (xx) 1, Okben (xx) 5, Zack (xxx) 17, Canberk (xx), Dorukhan (xx) 6OGM ORMANSPOR: Hagins (xx)...

SALON: Enka Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Polat Parlak (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xxx) 19, Ege (xx) 6, Vasiliauskas (xx) 2, Wimbush (xxx) 15, Hummer (xxx) 12, Yiğitcan (xx) 1, Okben (xx) 5, Zack (xxx) 17, Canberk (xx), Dorukhan (xx) 6OGM ORMANSPOR: Hagins (xx) 12, Kikanovic (xxx) 23, Efe (xx) 7, Kadir (xx) 6, Kloof (xxx) 14, Holloway (xx) 12, Mert (xx), Erol (xx), Yiğit (xx), Cevher (xx) 21. PERİYOT: 20-19İLK ARI: 40-293. PERİYOT: 61-51

5 FAUL: Dorukhan (Aliağa Petkimspor), Holloway (Ormanspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 89-65 mağlup eden Aliağa Petkimspor evinde OGM Ormanspor engelini de aştı: 83-76. İzmir ekibi başa baş geçen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte özellikle hücumda etkili olan Aliağa Petkimspor 40-29'luk avantaöla soyunma odasına girdi. Aliağa Petkimspor üçüncü periyotta da rakibine geçit vermedi ve 61-51'lik üstünlükle final bölümüne gerdi. Konuk takım son çeyrekte toparlansa da Aliağa Petkimspor salondan 7 sayı farkla galip ayrılmasını başardı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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