OGM, orman sayılmayan yerlerdeki ağaçlardan faydalanılmasını kolaylaştırdı
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OGM, orman sayılmayan yerlerdeki ağaçlardan faydalanılmasını kolaylaştırdı

10.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:43
OGM, orman sayılmayan yerlerdeki ağaçlardan faydalanılmasını kolaylaştırdı

Orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirledi.

Orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirledi.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OGM'den edinilen bilgilere göre, yönetmelikle orman tanımı yapılmış alanlar içerisinde bulunmayan, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki arazilerde yer alan ağaçlarla ilgili yapılacak işlemlere dair düzenlemeye gidildi ve bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandı.

Vatandaşlar ile kamu kurumları ve tüzel kişilikler, sahip oldukları arazilerdeki ağaçların kesilmesi, taşınması, kullanılması ve pazarlanması için yeni düzenleme doğrultusunda hareket edecek. İşlemlerin, işletme şefliğinin kontrolünde, serbest meslek mensupları tarafından hazırlanan dosyalar marifeti ile gerçekleştirilmesini öngören düzenlemeyle, sahipli arazilerdeki kaçak kesimlerin önüne geçilmesi, vatandaş ve işletmelerin yükünün hafifletilmesi de hedefleniyor.

Orman sayılmayan yerlerin belirlendiği yönetmeliğe göre, parklardan, şehir mezarlıklarından, sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda doğal olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerlerden, tapu ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) üzerindeki ağaç ve ağaççıklar, devlet ormanlarında yetişmeyen türlerden ise sahipleri, bunları hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip, taşıyabilecek.

Bu yerlerde kesilecek ağaç ve ağaççıkların devlet ormanlarında bulunan türlerden olması halinde sadece bu ağaç ve ağaççıklar için sahipleri, işletme şefliğine başvuracak.

Pazar satışları için sahipleri e-Devlet uygulaması üzerinden orman işletme müdürlüğüne müracaat edecek. Köy tüzel kişiliklerine ait taşınmazlarda, kaymakamlıkça onaylı muhtar ve ihtiyar heyeti kararı istenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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