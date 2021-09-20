OGM'nin yüksek teknolojileri TEKNOFEST'te sergilenecek

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarında kullandığı, dünyada örneği olmayan ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden 'rüzgar simülasyonu'nu ilk defa TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergileyecek.

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali, bu yıl 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. OGM, bu yıl 4'üncüsü yapılacak TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılacak. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak. Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı 'Bayraktar'ı sergileyecek OGM ayrıca komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi, 'yangın-cell' gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.Festivale katılanlara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığı canlı izletilecek. Türkiye'de ilk örneği olan ve OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin anlık takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS), ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek. Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden 'rüzgar simülasyonu' ilk defa sergilenecek.